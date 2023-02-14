Ще одна парафія ПЦУ переходить на новоюліанський календар

Ще одна парафія ПЦУ у Кременці переходить на новоюліанський календар. Йдеться про парафіян собору Преображення Господнього, що у Кременці, які прийняли таке рішення майже одностайно.

Про це 12 лютого повідомив настоятель о. Володимир Буграк, інформує Terminovo.

“Сьогодні на загальних зборах нашої Парафії Преображення Господнього м.Кременець Тернопільської єпархії ПЦУ розглядали питання про календарну реформу і перехід Парафії на новоюліанський стиль з 1 вересня 2023 року.

В голосуванні взяли участь 576 членів парафії. Підтримали перехід, проголосувавши “ЗА” – 568 людей із присутніх на зборах, 7 – “проти”, 1 – “утримався”. Рішення прийнято.

Найближчим часом буде підготовлене прохання до керуючого архиєрея про клопотання перед Синодом про затвердження рішення зборів”, – йдеться у повідомленні.