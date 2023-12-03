Вчора ввечері у німецькому портовому Гамбурзі відбулося жеребкування фінальної стадії Євро-2024. Ось які воно дало результати:

Група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія

Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія

Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія

Група D: play-off A, Нідерланди, Австрія, Франція

Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, play-off B (Україна)

Група F: Туреччина, play-off C, Португалія, Чехія

Деякі попередні враження:





Перше: для збірної України (як і для інших учасників матчів play-off у березні) результати гамбурзького жеребкування віддалено нагадують… долі колишніх представників знатних родів, яким ще до їхнього народження були заздалегідь визначені їхні майбутні дружини – такі, доводилося чути, були традиції. У ролі долі виступила рука відомого в минулому данського хавбека Браяна Лаудрупа, яка заздалегідь відправила нашу (дуже хочеться на це сподіватись) збірну в доволі прийнятну групу. Крім Лаудрупа, в процедурі жеребкування брала участь ще ціла група “зірок” недалекого минулого: італієць Буффон, англієць Макманаман, голландець Снайдер, чех Росіцкі, португалець Куарежма, грек Харістеас…

Друге: збірна Італії зараз, ймовірно, не дуже щаслива, що посіла друге місце в кваліфікаційній групі й тепер дістала у суперники Іспанію та Хорватію (ось як, можливо, відгукнувся “макаронникам” епізод з падінням Мудрика в карному майданчику наприкінці нещодавнього матчу в Леверкузені). Натомість Україна, за умови перемоги у двох березневих поєдинках play-off і виходу в фінальну частину, матиме, як видається, трохи більш “перетравлюваних” суперників – принаймні, з румунами та словаками цілком можна боротися за вихід з групи.

Третє: добре, що ми потрапили у шлях В play-off, а не гонорово, як це зробили фіни, промарширували у шлях А. Тому, хто стане переможцем цього шляху, (Польща, Уельс чи Фінляндія – Естонію, думаю, можна до уваги не брати), не позаздриш – погляньте на склад групи D. Та й до майбутнього переможця шляху С доля, здається, була менш милосердною, ніж до збірної України.

Тепер треба оцінити це милосердя і, показавши язик італійцям, впевнено пройти останній березневий відтинок шляху до Німеччини. І букмекери, і фахівці вважають, що збірній України це цілком до снаги. Залишається не розчарувати їх, а головне – українських шанувальників футболу, зовсім не розбещених нині позитивними життєвими новинами і емоціями…