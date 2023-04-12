Ще день погріємося: у Тернополі завершується опалювальний сезон

14 квітня у Тернопільській міській територіальній громаді завершується опалювальний сезон. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 12 квітня.

– Відповідно до прогнозованих показників температури повітря та для забезпечення ефективного використання енергоносіїв пропонуємо завершити опалювальний період 2022-23 років у ТМТГ 14 квітня, – повідомив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Тобто, у четвер 13 квітня буде останній день подачі теплоносія до квартир, а в п’ятницю, 14 квітня, тепло вже не будуть подавати.

Міський голова Сергій Надал також дав протокольне доручення директору КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» прослідкувати, щоб під час припинення подачі тепла тернополяни не залишилися без подачі гарячої води.

У міській раді також повідомили, що у медичних закладах та закладах освіти опалювальний сезон завершуватимуть за результатами звернень керівників цих установ.