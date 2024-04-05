Ще 330 захисників з Тернополя отримають по 10 000 гривень на спорядження – Сергій Надал

Загалом таку допомогу від Тернопільської міської ради вже отримали 1550 військових. Ще 330 тернопільських військовослужбовців отримають одноразову грошову допомогу по 10 000 гривень на забезпечення спорядженням та технічними засобами.

Відповідне рішення 2 квітня прийнято на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За словами мера, від початку року таку допомогу вже отримали 1550 військовослужбовців Тернопільської громади.

«Ще 330 тернопільських військовослужбовців отримають одноразову грошову допомогу по 10 000 гривень на забезпечення спорядженням та технічними засобами на загальну суму 3 300 000 гривень. Таку допомогу від початку року уже отримали 1550 військовослужбовців Тернопільської громади. Щиро сподіваюся, що допомога громади допоможе нашим захисникам ефективно нищити московських окупантів», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

Напередодні нового 2024 року виконавчий комітет прийняв Положення про надання тернопільським військовослужбовцям грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами у розмірі 10000 гривень. Подати документи тернопільські захисники та захисниці на отримання допомоги зможуть з 1 січня 2024 року у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою м.Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх) у робочі дні.