Ще 16 Героїв стали почесними громадянами Тернополя

Ще 16 військовослужбовцям присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Степанкевич Олександр Тарасович, Мудрик Тарас Васильович, Штремпел Йосип Гийзович, Данилюк Валерій Васильович, Рибальський Віталій Григорович, Сусленко Віталій Сергійович, Гинда Валерій Васильович, Сидорак Михайло Богданович, Савченко Артем Олександрович, Заверуха Віталій Степанович, Казмірчук Валерій Феофанович, Дорохов Валерій Валерійович, Сидір Мирослав Мар’янович. Матлашевський Павло Борисович, Капустинський Василь-Яків Григорович, Барна Олег Степанович ціною власного життя захищали Україну від ворогів. Вічна пам’ять Героям!”, – ідеться у повідомленні.