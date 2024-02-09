FPV дрони для ССО, які закупила громада Тернополя, передають через волонтерку Христину Феціцу.

7 лютого 2024 року перша партія з 100 ударних дронів вже вирушила на передову до українських елітних підрозділів сил спецоперацій. Вже скоро ця «армія дронів» буде знищувати рашистів.

Як зазначив міський голова Сергій Надал дрони передасть українським «спецам» тернопільська волонтерка та депутатка Христина Феціца.

«Ударні дрони – це те, за чим найбільше звертаються наші військові. Сьогодні передаємо першу партію ударних дронів нашим Героям. У професійних руках наших сил спецоперації, вони будуть нищити ворожу техніку та московським окупантам. Дякую тернополянам, які сплачують податки. Завдяки Вам ми маємо змогу закупляти для наших військових необхідну техніку. На передову дрони повезе наша волонерка та депутатка Христина Феціца. Слава Україні!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

31 січня 2024 року, реагуючи на запит однієї з військових частин, яка сформована на базі Тернополя, на передову для наших Героїв-захисників відправили три квадрокоптери DJI Mavic на загальну суму 491 747, 25 грн.