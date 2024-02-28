Ще 100 FPV дронів поїхали на фронт з Тернополя – Сергій Надал

27 лютого 2024 року міська рада Тернополя передала на фронт для наших військових чергову партію з 100 FPV-дронів у комплекті. Ударні дрони отримали Герої, які ведуть бойові дії на передовій.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Пряма мова мера

За словами міського голови, запит на таку кількість дронів надіслали самі військові.

Сьогодні передали чергову партію «бойових пташок» для захисників, які виконують завдання з оборони країни. Це FPV-100 дронів у комплекті, Тернопільська міська рада закупила в рамках програми громади «Обороноздатність» та передала на звернення військових. Ці дрони допоможуть нашим захисникам ефективно нищити московських окупантів. Дякую платникам податків, які не лише дозволяють тримати економіку, а й допомагають Тернополі постачати на фронт дрони та іншу техніку. Слава Україні», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

Мерія майже щодня постачає дрони на передову. Минулого тижня для військових передали 180 FPV-дронів, чотири квадрокоптери Mavic. Також тривають закупівлі квадрокоптерів DJI Mavic, комп’ютерної техніки та іншого потрібного обладнання для потреб військовослужбовців.