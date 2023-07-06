Президенту України Володимиру Зеленському під час поїздки на фронт подарували шеврон 44-ї артбригади імені Данила Апостола.

Про це повідомив сам Глава держави у соцмережі.

“Шеврон 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Його мені подарував наш воїн під час поїздки на фронт. Це щасливий шеврон, бо побував у боях під Києвом, біля Макарова, Бородянки, у Донецькій і Запорізькій областях. Дуже ціную, що можу розмістити його на дошці із шевронами у своєму кабінеті.

Наші захисники, історії нашої боротьби, наші #ШеврониГероїв – неймовірні. Пишаємось. У ворогів немає і не буде шансів. Україна переможе. Дякую всім нашим воїнам!”, – написав президент.