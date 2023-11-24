Міський голова зустрівся з нашими воїнами, які проходять реабілітацію у медичних закладах та вдома. Подякував воїнам за героїзм, а медикам – за професіоналізм та відданість справі.

«Тернопіль – місто Героїв! Був сьогодні в одному з медичних закладів Тернополя, де наші воїни проходять реабілітацію. Щиро дякую нашим медикам. Ви щодня бережете життя та здоров’я наших захисників, піклуєтеся, підтримуєте їх. Низький уклін Героям! Наша Україна живе завдяки ВАМ. Дякуємо за службу! Бажаю вам міцного, козацького здоров’я! Слава всім, хто б’ється заради Перемоги!», – підкреслив Сергій Надал.

Згодом міський голова відвідав нашого тернополянина, захисника, Героя, який воював з 2014 – Ігоря Воробця.

«Я мав за честь відвідати Героя Воробця Ігоря Олеговича. Захисник з 2014 року боронив нашу землю, брав участь в АТО. Він був одним із тих, хто зробив свій вибір стояти на захисті держави та української нації. Під час повномасштабного вторгнення мужньо захищав Україну від російських загарбників. На превеликий жаль, Ігор Олегович отримав ІІ групу інвалідності. Від усієї громади дякуємо вам, що стояли за Україну, за народ, за свободу та незалежність. Бажаємо Вам в першу чергу здоров’я! Нехай Вас та всю Вашу родину оберігає Господь Бог, дарує вам щастя та благословення. Слава нашим Героям!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

З початку року з міського бюджету на потреби захисників, у тому числі по Програмі забезпечення обороноздатності військових формувань, та для підтримки членів та сімей Героїв передбачено понад 184 млн грн, з них по Програмі обороноздатності – понад 150 млн грн. І це ще не все. У Тернополі кошти для допомоги армії йдуть ще й програми «Турбота», «Доступне житло» та «Здоров’я громади». Десятки мільйонів гривень направлені безпосередньо на рахунки військових частин. Також 80 % товарів, техніки, обладнання, які міська рада Тернополя купує через тендери, йдуть на потреби ЗСУ.