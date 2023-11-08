Чотири місяці тернополянка поповнювала картки невідомих осіб, котрі видавали себе за працівників брокерської компанії, та переказувала на криптовалютний гаманець величезні суми грошей, будучи переконаною, що отримає доходи з таких інвестицій. Та, як з‘ясувалося, це шахраї видурювали у неї кошти.

Зі слів потерпілої, інформацію про можливість заробляти, інвестуючи у відомі світові компанії, вона побачила на сторінці одного блогера в соціальній мережі. Жінку так зацікавила ця тема, що вона вирішили придбати курс навчання з інвестування, а згодом заплатила 16 000 гривень за реєстрацію акаунта на сайті брокерської контори.

З липня тернополянка не мала спокою – кожного разу їй телефонували невідомі особи, називалися фінансовими співробітниками контори і, обіцяючи великі прибутки, спонукали все до нових і нових вкладень. Спочатку жінка перераховувала кошти на банківські картки. Коли сума поповнень перевалила за понад 600 тисяч гривень потерпіла отримала перший прибуток – 28 000 гривень. Але ж була мета заробляти по 10 000 американських доларів щоквартально, – бо такі перспективи їй малювали брокери.

З гривневими вкладами консультанти порадили зав’язати, мовляв, гроші втрачаються через великі комісійні, і порадили тернополянці поповнювати криптовалютний гаманець доларами, – така послуга доступна через обмінники. Беручи кредити, позичаючи кошти у рідних та знайомих жінка знову вкладала, як вона думала, у свій фінансовий портфель, а насправді фінансувала шахраїв.

З липня до жовтня заявниця, котра за допомогою звернулася до працівників поліції, загалом втратила майже п’ять з половиною мільйонів гривень. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу.