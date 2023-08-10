Шахрайка продавала неіснуючі тури до Греції: її жертвами стали понад дві сотні людей

Жителька Івано-Франківщини продавала на Тернопільщині неіснуючі відпочинкові тури до Греції.

Як повідомив в. о. начальника Нацполіції області Сергій Зюбаненко, жінка ошукала понад 230 мешканців західних областей.

Слідчі оголосили жінці підозру відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

«До працівників поліції й надалі надходять звернення від інших потерпілих, у яких “бізнесменка”, яка представлялася пані Ольгою, видурила гроші за відпочинок. З метою встановлення інших потерпілих від шахрайських дій фігурантки, закликаю усіх громадян звертатися до поліції за номерами у Тернополі:(0352) 27-11-70, 050-102-02-36 або на лінію 102», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Співробітники поліції просять зголоситися потерпілих, які постраждали від дій шахрайки.