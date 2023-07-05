Схема шахрайства не нова: назвавшись представником банку, шахрай телефонує жертві, лякає втратою грошей, пропонує допомогу, вивідує реквізити картки і, як наслідок, – людина втрачає свої збереження.

До 64-річної жительки обласного центру на мобільний зателефонувала невідома особа, представилася співробітником служби безпеки банку, клієнткою якого є жінка, і повідомила про те, що хтось намагається викрасти кошти з її картки. Замість перевірити дану інформацію у фінустанові, жінка погодилася вирішити проблему в телефонному режимі. Зробила все, як велів незнайомець, і отримала сповіщення: з картки знято понад 52 000 гривень.

Із заявою про злочин потерпіла прийшла до поліції. Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство.