Жителька обласного центру одному з сайтів в мережі Інтернет замовила штучну ялинку. Вона перерахувала продавцю 1450 гривень, але свій товар так і не отримала. Продавець перестав відповідати на повідомлення та дзвінки, а згодом “зник з мережі”.

За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи, аби становити особу афериста.

Працівники поліції вкотре звертаються до мешканців Тернопільщини, бути обачними та не здійснювати повну передоплату за товар.

За такою схемою найчастіше працюють пройдисвіти. Коли кошти надходять на їх рахунки, вона одразу видаляють оголошення, обліковий запис й вимикають телефон.

Ретельно перевіряйте інформацію про продавця почитайте відгуки про нього в інтернеті, шукайте історію роботи онлайн-магазину, введіть мобільний номер продавця в інтернет-пошуку.

Не повідомляйте невідомим реквізити вашої картки, які маєте право знати лише ви: термін дії карти, коди, одноразові паролі, які приходять на телефон. Не переходьте за сумнівними посиланнями для оплати, які надсилають продавці чи покупці.