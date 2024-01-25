41-річна мешканка Закарпаття раніше була судима за майнові злочини. Чужий транспортний засіб зловмисниця планувала продати, проте завадили поліцейські.

24 січня близько 23 години наряд поліцейських охорони і роти патрульної служби поліції особливого призначення помітили на одній із вулиць Тернополя двох осіб із велосипедом. Під час перевірки з’ясувалося, що транспортний засіб їм не належить і він крадений.

Слідчо-оперативна група внаслідок проведених заходів встановила власницю ровера. Потерпіла навіть не здогадувалася, що у неї його викрали. Велосипед вона зберігала на сходовій клітці у під’їзді, пристебнувши його тросом. Проте такі заходи безпеки не врятували майно від крадіжки.

Причетною до крадіжки виявилася 41-річна мешканка Закарпаття, котра наразі проживає у Тернополі. Крадений велосипед поліцейські вилучили. Зловмисницю затримали відповідно до ст. 208 КПК. Вирішується питання про оголошення їй підозри відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.