Міська рада оголосила тендер на закупівлю нової партії розвідувальних дронів. Цього разу для наших Героїв-захисників закуповуємо ще 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Пряма мова мера

За словами міського голови, загальна сума тендеру – 1 230 000 гривень.

«Тернопільська міська рада продовжує підтримувати військових, оголошуючи нові закупівлі необхідного обладнання. 11 березня розпочалася процедура закупівлі ще 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro на загальну суму 1 230 000 грн для потреб військових. Закупівля здійснюється на виконання Програми Тернопільської громади «Обороноздатність» на 2024 рік. Ці розвідувальні дрони допоможуть нашим Героям знищувати московського окупанта», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

Цими днями також розпочались закупівлі ще шести квадрокоптерів DJI Mavic 3Т (деталі тут) та 18 квадрокоптерів DJI Mavic 3 (деталі тут) на загальну суму понад 2,5 млн грн.