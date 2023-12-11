Сергій Надал: “Ударні дрони для ЗСУ будуть! Міська рада Тернополя закупляє рекордну кількість FPV дронів для фронту”

Щодня Тернопільська міська рада передає допомогу ЗСУ. Тернопіль закупляє одну з найбільших партію FPV дронів в Україні. Переможець тендеру, який проводила мерія Тернополя, підписав договір на постачання 1500 штук ударних FPV дронів.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

Проблеми з блокуванням польського кордону

За словами міського голови Тернополя, через блокаду польськими перевізниками кордону є складнощі у доставці. Але мерія зробить все можливе, щоб якнайшвидше відправити дрони на передову.

«FPV ударні дрони для ЗСУ БУДУТЬ! Міська рада підписала договір на постачання 1500 шт. Не всі одразу, але переможець тендеру запевнив міську раду, що всі дрони будуть надані. У звʼязку з блокуванням польськими перевізниками кордону, багато вантажів військового призначення, які мали надійти в Україну, заблоковані в Польщі. Дефіцит комплектуючих для FPV дронів в Україні дуже високий. Тернопільська міська рада робить все, щоб максимально швидко відправити дрони на передову», – заявив Сергій Надал.

Нещодавно міська рада Тернополя оголосила в системі Прозоро тендер на закупку рекордної кількості 1500 ударних квадрокоптерів FPV типу на 24 млн грн.

«Українські квадрокоптери – це ефективний механізм знищення ворожої техніки та військових. Тернопільські ударні квадрокоптери допоможуть нашим воїнам-Героям успішно знищувати рашистів», – написав тоді мер Тернополя Сергій Надал.

Техніка та обладнання для передової

Щодня Тернопільска міська рада передає ЗСУ допомогу.

7 грудня, виконуючи звернення командирів військових частин, Тернопільська міська рада закупила та передала технічне обладнання на загальну суму 89 501,2 грн. Зокрема, передано: чотири акумулятори DECARO START на суму 26600,00 грн; один акумулятор WIN MAXX ASIA вартістю 3200,00 грн; шість акумуляторів FORMULA of Energy на суму 16 020 грн; два акумулятори NORD вартістю 6 800,4 грн; вісім акумуляторів NORD загальною вартістю 36 880,8 грн. 6 грудня, міська рада закупила та передала техніку та обладнання на загальну суму 1 110 440 грн. Зокрема, спрямовано: ноутбуки (7 шт), кейс-органайзер-рюкзак (6 шт), багатофункціональні пристрої Canon (2 шт) та портативні зарядні станції BLUETTI (20 шт).