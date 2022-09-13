14 вересня у Тернополі відбудеться аукціон з продажу демонтованого радянського літака, який раніше був на масиві Східний. За всі кошти з його продажу придбають дрони для тернопільських військових, які перебувають зараз на передовій.

Про це повідомив під час брифінгу 8 вересня міський голова Тернополя Сергій Надал.

Пряма мова

Міський голова розповів, що кошти з аукціону підуть на армію дронів для ЗСУ.

«Цього року був демонтований старий радянський літак. Ми оголосили аукціон, щоб з продажу цього літака, придбати такі необхідні для фронту дрони. Передамо ці дрони у військові підрозділи, де воюють наші тернополяни. Сьогодні я хочу звернутися до представників бізнесу. Я закликаю вас взяти участь в аукціоні і придбати пам’ятник у вигляді літака», – каже Сергій Надал.

Стартова ціна 245 376 грн

На електронному майданчику «Prozorro» вже оголосили аукціон про продаж корпусу літака. Сам аукціон відбудеться 14 вересня 2022 року о 13:13. Стартова ціна лота становить 245 376 грн. Долучитись до участі в торгах онлайн можна на платформі Ubiz.

Загальноукраїнський проєкт «Армія дронів»

Також ініціативу мера Тернополя Сергія Надала та міської ради придбати для Збройних сил армію дронів підтримали й на загальноукраїнському рівні. Генштаб ЗСУ, Міністерство цифрової трансформації, Держспецзв’язку та національна платформа UNITED24 розпочинають проєкт «Армія дронів». Лише за тиждень оголошений проєкт зібрав пів мільярда гривень на «Армію дронів».

За програмою «Армія дронів» Збройні сили мають отримати системне та постійне забезпечення такою технікою. Крім того для громадян з’являється можливість пожертвувати свій цивільний дрон, який перепрошиють та вдосконалять. А ще відкриється єдиний ремонтний центр для такої техніки. Для «Армії дронів» купуватимуть найновіші розробки зі США, Японії, Ізраїлю, й інших країн. Крім того залучать вітчизняні розробки.

Нагадаємо

22 серпня на засіданні сесії міської ради прийнято рішення продати корпус радянського літака «МІГ-17», а за отримані кошти – придбати армію дронів для ЗСУ.

Демонтаж літака МІГ-17, як одного із радянських символів, що розташовувався при вході у парк Національного відродження на масиві «Східний» (просп. Степана Бандери), було проведено у Тернополі 14 квітня. Літак був аварійним. Демонтаж проведено відповідно до рішення виконавчого комітету «Про виконання робіт з демонтажу об’єкта благоустрою». «Московські літаки «рівняють з землею» українські міста на сході України, з цих літаків запускають ракети по Тернопільщині, Львівщині, Вінничині, по Києву. Тому у нашому місці не місце радянським літакам, навіть старим та аварійним, навіть у вигляді пам’ятника», – прокоментував тоді факт демонтажу міський голова Сергій Надал.