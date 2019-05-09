Основне завдання нового Президента – це послідовне відстоювання національних інтересів України. Це стосується і зовнішньої арени, і внутрішньої політики.

Про це у коментарі “За Збручем” сказав міський голова Тернополя Сергій Надал.

– Зеленський має запам’ятати безапеляційну істину: Президент України приречений бути Українським Президентом. В іншому випадку, на нього чекає доля Януковича. Бо українська нація ніколи не дозволить перетворити Україну на Малоросію з «малоросійським губернатором». Відстоювання національних інтересів найперше передбачає відновлення територіальної цілісності України, повернення окупованих територій. Не менш важливим є захист державної української мови, розбудова Збройних сил України, підтримка традиційних українських церков. Також для мене національними інтересами України є розвиток українського малого та середнього бізнесу – економічної опори України.

Очільник Тернополя відзначив, що, як представник місцевого самоврядування, очікує від нового Президента продовження процесу децентралізації України.

– В нашої держави теж немає альтернативи опорі на самодостатні місцеві громади. Наразі всі економічні показники підтверджують: децентралізація дає користь. Ми на вірному шляху. Але ми не маємо права зупинятися. Процес децентралізації має продовжуватися. Новітнє Магдебурське право здатне економічно відродити України, як свого часу відродило міста Європи після «чорних століть» Середньовіччя. Президент має сприяти, щоб фінансові стосунки між центром та громадами були чіткими і прозорими. Треба на державному рівні ухвалити належні законодавчі зміни. Справедливо врегулювати правила взаємних розрахунків між громадами. Усунути правові колізії, зокрема у сфері освіти та охорони здоров’я. Щоб різного роду популісти та політикани не змогли дискредитувати ідею децентралізації. Україна має бути державою самодостатніх українських громад. Сподіваюся це розуміє Володимир Зеленський, – зазначив Сергій Надал.

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