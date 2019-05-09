Після виборів Україна отримала нового президента. Відтак, ми попросили відомих тернопільських політиків поділитися очікуваннями щодо діяльності Володимира Зеленського на посту Глави держави.

Голова Радикальної партії Олега Ляшка у Тернопільській області, депутат Тернопільської облради Богдан Яциковський висловив сподівання, що новий президент та його команда зроблять все від них залежне, аби в країні запанував мир і наші герої з перемогою повернулися додому.

“Хочу вірити, що новому главі держави вистачить політичної волі, щоб не на словах, а на ділі розпочати справжню боротьбу з корупцією, казнокрадством, бізнесом на крові українців. Злодій повинен сидіти в тюрмі, а не багатократно примножувати свої незаконні статки. Також українці надіються, що за нового президента запрацює новий професійний уряд. Що реформи Кабміну покращуватимуть життя і добробут людей і їх не доведеться порівнювати з геноцидом проти власного народу. Підвищення соціальних стандартів, зростання зарплат та пенсій, зниження тарифів для людей і податків для національного виробника – ось лише кілька ключових викликів, як стоять на порядку денному діяльності нової влади. Як і припинення ризикованих експериментів Уляни Супрун на здоров’ї українців. Медичні послуги та ціни на ліки мають бути доступні кожному”, – зазначив Богдан Яциковський.

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