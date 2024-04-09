Міський голова Тернополя Сергій Надал на передовій нашим Героям артилеристам вантажний мікроавтобус, маскувальні сітки, тактичне взуття, вареники та інші смаколики. Вантажний мікроавтобус для потреб артилеристів придбали за кошти міського голови та заступників міського голови.

Мер Тернополя подякував всім волонтерам, які долучилися до формування вантажу.

«Передали нашим тернопільським артилеристам вантажний мікроавтобус, який був завантажений речами від волонтерів. Мав за честь особисто подякувати та потиснути руку нашим Героям, які на передовій захищають нашу свободу та незалежність. Щира подяка волонтерам «Бункер-С» за вареники та інші смаколики. Велика подяка учням 11 школи, які особисто сплели маскувальну сітку. Ви неймовірні. Разом переможемо. Слава Україні», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

5 квітня міський голова передав передову нову партію з 50 комплектів FPV-дронів. «Бойові пташки» будуть допомагати нищити рашистів бійцям 14 батальйону 106 бригади.

3 квітня мерія передала для захисників чотири квадрокоптери DJI Mavic 3T, три квадрокоптери DJI Mavic Enterprise, квадрокоптер DJI Mavic 3T та два зенітно-пошукових прожектори. Того ж для передали розвідувальний квадрокоптер та пошукові прожектори. На днях мерія передала на передову для Героїв-захисників з Тернополя багатоканальні швидкі зарядки «Bandera Power», джерела живлення та іншу комп’ютерну техніку.