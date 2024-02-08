Сергій Надал: По 10 000 грн отримають поранені в боях захисники з Тернопільської громади

Одноразову грошову допомогу у сумі 10 000 грн на лікування (реабілітацію) зможуть отримати тернопільські військовослужбовці, які беруть чи брали участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України.

Таке рішення прийняли 7 лютого на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Пряма мова мера

«Вже за традицією провідав наших Героїв, які проходять реабілітацію після поранення на фронті. Мені дуже приємно бачити успіхи у лікуванні воїнів і я щиро дякую тернопільським медикам за старання у допомозі нашим захисникам. Міська рада таож намагається постійно допомагати пораненим. З останнього, на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення виділити нашим пораненим Героям одноразову допомогу у сумі 10 000. Бажаємо всією громадою найшвидшого одужання всім пораненим», – заявив міський голова Сергій Надал під час відвідин поранених у одному з лікувальних закладів Тернополя.

Куди звертатися і які треба документи

Для отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовці повинні звернутись у відділ звернень (вул. Листопадова, 6) із заявою на ім’я міського голови та надати відповідні документи:

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

реквізити рахунку військовослужбовця, відкритого в банківській установі;

копія довідки по обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана військовою частиною;

копія військового квитка з відміткою про мобілізацію для осіб зареєстрованих на території Тернопільської громади після прийняття рішення виконавчого комітету від 27.12.2023 №1768;

копія дійсної довідки внутрішньо переміщеної особи, яка видана управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради (подають внутрішньо переміщені особи).

Нагадаємо

У Тернополі триває комплексна програма фінансової підтримки наших Героїв. Напередодні нового 2024 року виконавчий комітет прийняв Положення про надання тернопільським військовослужбовцям грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами у розмірі 10000 гривень.