Одноразову грошову допомогу у сумі 10 000 грн на лікування (реабілітацію) зможуть отримати тернопільські військовослужбовці, які беруть чи брали участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України.
Таке рішення прийняли 7 лютого на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.
Пряма мова мера
«Вже за традицією провідав наших Героїв, які проходять реабілітацію після поранення на фронті. Мені дуже приємно бачити успіхи у лікуванні воїнів і я щиро дякую тернопільським медикам за старання у допомозі нашим захисникам. Міська рада таож намагається постійно допомагати пораненим. З останнього, на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення виділити нашим пораненим Героям одноразову допомогу у сумі 10 000. Бажаємо всією громадою найшвидшого одужання всім пораненим», – заявив міський голова Сергій Надал під час відвідин поранених у одному з лікувальних закладів Тернополя.
Куди звертатися і які треба документи
Для отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовці повинні звернутись у відділ звернень (вул. Листопадова, 6) із заявою на ім’я міського голови та надати відповідні документи:
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;
- реквізити рахунку військовослужбовця, відкритого в банківській установі;
- копія довідки по обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана військовою частиною;
- копія військового квитка з відміткою про мобілізацію для осіб зареєстрованих на території Тернопільської громади після прийняття рішення виконавчого комітету від 27.12.2023 №1768;
- копія дійсної довідки внутрішньо переміщеної особи, яка видана управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради (подають внутрішньо переміщені особи).
Нагадаємо
У Тернополі триває комплексна програма фінансової підтримки наших Героїв. Напередодні нового 2024 року виконавчий комітет прийняв Положення про надання тернопільським військовослужбовцям грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами у розмірі 10000 гривень.