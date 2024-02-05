У Тернопіль прибула рекордна партія ударних FPV-дронів. Реалізований тендер на закупівлю 1250 ударних дронів. Перша партія з 980 штук вже у Тернополі. Це рекордний показник серед українських міст щодо разової закуплених дронів.

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що робиться все можливе, щоб наші Герої-захисники якнайшвидше отримали «армію дронів», яка б допомогла нищити окупантів.

За словами міського голови, успішно завершився великий тендер на закупівлю міською радою Тернополя ударних 1250 FPV-квадрокоптерів.

«Незважаючи на всі труднощі, нарешті у Тернопіль почала прибувати армія дронів. 980 дронів вже у нас. Сьогодні ще прибувають акумулятори. Ці всі дрони ми передамо нашим захисникам і ми радимо окупантам розвертатися назад у московію. Поставку з 270-ти дронів ще очікуємо. Отримаємо — одразу відзвітуємо! Загалом має бути 1250 квадрокоптерів FPV–типу на загальну суму 20 млн грн», – заявив Сергій Надал.

Згідно з технічними характеристиками сам дрон важить не більше 600 г. Тривалість польоту – 12-30 хвилин. Дрон укомплектований паспортом (формуляром) або настановами з експлуатування щодо його використання українською мовою.