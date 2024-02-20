16 лютого міська рада Терополя передала на передову ще три квадрокоптера Mavic, які отримали бійці «Добровольчого Українського корпусу» (ДУК) Правого сектора.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Пряма мова мера

За його словами, мерія Тернополя системно працює над закупівлею дронів та практично кожного дня передає їх військовим.

«Передача дронів відбувається практично кожного дня. Мерія закупляє техніку за заявками наших військових. Сьогодні 16 лютого передали три розвідувальні дрони «Мавік» передали для підрозділів «Добровольчого Українського корпусу» Правого сектора. Ці дрони допоможуть нашим добровольцям нищити московського ворога та тримати фронт. Нехай Господь оберігає наших Героїв. Дякую всім тернополянам, які сплачують податки. Завдяки Вам Тернопіль активно допомагає фронту», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

15 лютого міський голова Сергій Надал передав три розвідувальні квадрокоптери DJI Mavic 3 для бійців військової частини, яка сформована на базі Тернополя.

14 лютого Тернопільська громада передала нашим Героям-захисникам дев’ять квадрокоптерів Mavic та 50 FPV-дронів.

12 лютого мерія Тернополя передала на передову для воїнів-артилеристів ще 30 ударних дронів. Наш Герої-артилеристи зараз стоять на першій лінії української оборони. 7 лютого міська рада Тернополя передала силам спецоперацій 100 ударних дронів. Того ж дня, мерія передала аеромобільній бригаді 20 ударних «бойових пташок».