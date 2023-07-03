Сергій Надал: Наші Герої мають повернутись в оновлені міста – ремонтуємо вулицю Гайову

Тривають ремонти дворів та міжквартальних проїздів

Допомога армії від Тернополя триває, але незважаючи на воєнний стан у місті продовжується капітальний ремонт та відновлення дорожнього покриття, ремонт прибудинкових територій, міжквартальних проїздів та тротуарів. У літній період комунальники та підрядні організації працюють у посиленому режимі.

Ремонт вул. Гайова

У Тернополі розпочався капітальний ремонт вул. Гайова. З метою проведення робіт з капітального ремонту, з 23 червня по 01 жовтня буде перекрито рух транспорту на ділянці дороги від транспортної розв’язки вулиць Гайова – Подільська до залізничного мосту на вул. Гайовій.

На ділянці проведення робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху. Перекриття ділянки відбуватиметься з урахуванням потреб підприємств, що працюють на даній вулиці.

Ремонт просп. Степана Бандери

Триває поточний ремонт дорожнього покриття на просп. Степана Бандери, на ділянці від Збаразького кільця в напрямку бульв. Данила Галицького. Наразі тут проводиться демонтаж бордюрів, влаштування корита під бордюри та нові бордюри. Роботи на цій ділянці заплановано завершити до 10 липня. Рух транспорту тут відбувається по смугах.

Ремонт вул. Бродівської

На вул. Бродівській, ділянка від шляхопроводу до транспортної розв’язки вулиць біля зупинки «6-ий магазин», триває мощення тротуарів фігурним елементами з пониженням бордюрів.

На просп. Злуки, на зупинці громадського транспорту «Парк Національного відродження», також проводиться мощення ділянки фігурними елементами.

Розпочались роботи з фрезерування (фреза велика) асфальтобетонного покриття на Майдані Волі (в районі буд. №1 на вул. Патріарха Йосипа Сліпого).

Триває ремонт тротуару на вул. Юліана Опільського (від бульв. Тараса Шевченка до вул. Соломії Крушельницької). На вул. Василя Стуса, 2 та Василя Стуса, 4 проводяться роботи з доброустрою, де роботи на завершальному етапі та наразі впорядковують зелені зоні.

Ремонт дворів та міжквартальних проїздів

Відновлення покриття у дворах та міжквартальних проїздах триває за адресами: вул. Лесі Українки, 31; вул. Максима Кривоноса-вул. Петриківська; вул. Євгена Коновальця, 14-16; вул. Чернівецька, 52-58; вул. Київська, 6; вул. Олександра Довженка, 1; вул. Євгена Коновальця, 18; просп. Степана Бандери, 20.

Нещодавно працівники підрядної організації завершили ремонт дворів на просп. Степана Бандери, 72; вул. Лесі Українки, 8 та міжбудинковий проїзд на просп. Злуки між будинками №19 та №21.

Відремонтовано дитячий майданчик

Працівники підрядної організації звершили ремонт дитячого майданчику у парку ім. Тараса Шевченка, що поблизу острівка «Чайка».

На дитячому майданчику провели повну заміну старого покриття, відновили пошкоджені елементи та впорядкували територію. Завдяки ремонту, покращився естетичний вигляд майданчика та продовжено термін його експлуатації.