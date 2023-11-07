Міський голова Тернополя Сергій Надал 6 листопада відвідав на фронті наших захисників з тернопільської 44 артилерійської бригади. Під час зустрічі міський голова вручив нашим Героям пам’ятні нагороди та сертифікати на квартири.

Нагороди та квартири Героям-артилеристам

Міський голова нагородив воїнів 44-тої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, подарунковими годинниками, відзнаками Тернопільської міської ради та вручив два сертифікати на квартири.

«Для мене честь від нашої громади особисто подякувати нашим захисникам 44-тої окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Данила Апостола та вручити сертифікати на квартири. Низький уклін вам усім. Дякую вам за міцність, за захист України та українців. Слава Героям!», – підкреслив Сергій Надал.

Нагадаємо

5 листопада на фронт вирушили волонтери «Допомога армії від Тернополя».

«Допомога армії від Тернополя» вирушила у дорогу. Цього разу волонтери відправилися у Дніпропетровську, Донецьку та Харківську області. Дякую усім, хто приносив передачі захисникам. Також доукомплектували автомобілі продуктами, магазинами (зброя), генераторами, буржуйками, медикаментами, рюкзаками, бронежилетами, взуттям, флісовими куртками, шапками зимовими, флісовими костюмами, гігієнічними засобами та іншими необхідними для Героїв речами», – зазначив Сергій Надал.

Також на передовій вже працює мобільна стоматологія. Цього разу медики Тернопільської міської стоматологічної поліклініки надають хірургічну та терапевтичну стоматологічну допомогу захисникам і захисницям у Херсонській області.

«Мобільна стоматологія відправилася на допомогу та вже лікує наших захисників і захисниць у Херсонській області. Велика вдячність лікарям Тернопільської міської стоматологічної поліклініки. Пишаємося вами та бажаємо міцного здоров’я!», – заявив Сергій Надал. Загалом це вже п’ятнадцята поїздка мобільного стоматологічного кабінету. З початку роботи мобільної стоматології, від серпня 2022 року і дотепер, вдалося пролікувати вже більше як 2000 захисників на передовій.