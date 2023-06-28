Щомісяця на передову везуть вантажі волонтери «Допомога армії від Тернополя». Наше місто не зупиняється і продовжує надавати необхідну допомогу нашим військовослужбовцям і на фронті, і в тилу.

Літо та спека вносять свої проблеми для наших Героїв-захисників. Наші воїни гостро потребують нові ліки, які допоможуть від болю, протизапальні засоби тощо. Тому, з ініціативи міського голови Сергія Надала, у Тернополі сформували нові літні аптечки, які можуть отримати всі тернопільські військовослужбовці.

Нагадаємо

Всі військовослужбовці з Тернополя були забезпечені зимовим варіантом індивідуальної аптечки. До її складу увійшли групи препаратів, які використовують при різних простудних захворюваннях, зокрема: знеболювальні протизапальні препарати, жарознижувальні та відхаркувальні засоби. Також ряд крапель, а саме: судинозвужувальні для носа, протизапальні краплі для очей та вушні. Варто відзначити, що в цій аптечці на прохання захисників є і протиопіковий аерозоль.

Пряма мова мера

«До нас неодноразово зверталися наші захисники з проханням оновити склад медичних препаратів в індивідуальних аптечках, як може отримати кожен воїн з Тернополя. Літні умови та спека вносить свої корективи. Тому ми сформували літній склад аптечки. До неї входять засоби проти болі, регенеруючи та протизапальні ліки. Так необхідні для військових протиалергічні засоби. І звичайно спреї проти комарів та інших комах. Щиро дякую всім, хто долучився до формування аптечок, які допоможуть нашим воїнам на передовій», – пояснив Сергій Надал.

Як і де можна отримати аптечку

Захисники чи захисниці перебуваючи у місті, повинні звернутися у Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення за адресою вул. Миколи Лисенка, 8-А. Щоб отримати індивідуальну аптечку необхідно пред’явити посвідчення учасника бойових дій (УБД) або довідку із військкомату.Якщо рідні бажають отримати та передати військовослужбовцю таку аптечку необхідно надати документи, що посвідчують родинні зв’язки та копії документів захисника.Отримати додаткову інформацію можна за телефоном (067) 009-15-40. Також, при потребі, індивідуальні аптечки будуть надсилатися безпосередньо на передову через тернопільських волонтерів