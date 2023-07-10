Сергій Надал: Чекаємо наших переможців з фронту та проводимо ремонти доріг і дворів

Міська рада активно допомагає фронту та продовжує ремонти дворів та міжквартальних проїздів.

Допомога Армії від Тернополя минулого тижня вчергове поїхала на фронт. Але життя міста не може зупинитись через кацапську агресію, тому у Тернополі тривають ремонтні роботи. Комунальники та підрядні організації працюють у посиленому режимі. Відбувається капітальний ремонт та відновлення дорожнього покриття, ремонт прибудинкових територій, міжквартальних проїздів та тротуарів.

Ремонт вул. Тарнавського

На вул. Мирона Тарнавського, на ділянці дороги від транспортної розв’язки вул. Мирона Тарнавського – вул. Київська до транспортної розв’язки вулиць Мирона Тарнавського-Василя Симоненка-Володимира Великого, тривають ремонтні роботи з відновлення дорожнього полотна.

Нещодавно працівники підрядної організації провели роботи з фрезерування зношеного та пошкодженого покриття, відновлення дощової каналізації, влаштовано нижній та верхній шар асфальтобетонного покриття.

Також під час виконання робіт буде оновлено пішохідну ділянку дороги, встановлено нові бордюри та зроблено їх пониження.

Ремонт просп. Бандери

На просп. Степана Бандери, на ділянці від «Збаразького кільця» в напрямку бульв. Данила Галицького, тривають роботи з відновлення дорожнього покриття проїзної частини.

«Працівники підрядної організації днями завершили влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. З початку цього тижня будуть проводитися роботи з облаштування заїздів на прибудинкові території. Окрім цього відремонтується також і пішохідна ділянка дороги, на тих ділянках , де знаходяться зупинки громадського транспорту та буде зроблено пониження бордюрів», – відзначає міський голова Сергій Надал.

За сприятливих погодних умов ремонтні роботи на об’єкті триватимуть по 10 липня.

Ремонт вул. Патріарха Йосипа

Працівники підрядної організації завершили влаштування нового шару асфальтобетонного покриття на вул. Патріарха Йосипа Сліпого (поблизу житлового будинку №1).

На цій ділянці виконано роботи з поточного ремонту дорожнього покриття. Зокрема, попередньо проведено підготовчі роботи з нарізання дорожніх карт (фреза велика), нарощення горловин колодязів інженерних мереж та влаштовано новий шар асфальтобетонного покриття.

Згідно з новою схемою організації дорожнього руху, тут зміщено пішохідний перехід.

Для зручності мешканців та гостей нашого міста перехід влаштовано з пониженими бордюрами.

Інші ремонтні роботи

На просп. Злуки ремонтують покриття двох зупинок громадського транспорту «Парк Національного відродження» та «Центр дозвілля ім. О. Довженка».

Ремонтують тротуар на вул. Юліана Опільського (від бульв. Тараса Шевченка до вул. Соломії Крушельницької). Наразі працівники підрядної організації вкладають фігурні елементи мощення на цій ділянці.

Роботи з пониження бордюрів на пішохідному переході виконуються на вул. Павла Чубинського та просп. Злуки.

У місті триває ремонт прибудинкових територій та міжквартальних проїздів за адресами: вул. Максима Кривоноса–вул. Петриківська; вул. Євгена Коновальця,14-16; вул. Чернівецька, 52-58 в межах будинків №44а та №50; вул. Олександра Довженка, 1; вул. Євгена Коновальця, 18.

Ведуться ремонтні роботи на вул. Чернівецька, 62; просп. Степана Бандери, 20; бульв. Данила Галицького; бульв. С. Петлюри, 3-3-А Нещодавно завершено ремонти дворів на просп. Степана Бандери, 72; вул. Лесі Українки, 8; вул. Лесі Українки, 31 та міжбудинковий проїзд на просп. Злуки між будинками №19 та №21.