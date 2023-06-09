У Тернополі спеціальна комісія продовжує перевірку укриттів

У Тернополі працює спеціальна комісія, яка перевіряє укриття. У комісію ввійшли представники міського управління надзвичайних ситуацій, управління житлово-комунального господарства, рятувальники та поліція. Регулярний звіт про хід перевірок та стан укриттів публікують на сайті Тернопільської міської ради.

Пряма мова мера

«Рашисти продовжують обстрілювати мирні українські міста. Зараз найбільше страждає наша столиця, але жодне місто не застраховане від ракетної небезпеки. Українське героїчне ППО працює на відмінне, але уламки збитих ракет та ударних дронів теж несуть небезпеку. Не дай Бог, щоб трагедія, яка сталася в Києві, повторилася (ред – від уламків збитої ракети загинули люди, у тому числі й дитина, бо не змогли потрапити у зачинене укриття). Всі укриття мають бути відкритими. Кожна захисне укриття стоїть на балансі підприємства чи організації. На дверях мають бути вказані дані та телефони відповідальних. І якщо сховище не буде відчинене, за нехтуваннями цими правилам буде відповідальність згідно із законодавством. Ми будемо проводити перевірки як і раніше. Я буду особисто, як і раніше, перевіряти стан укриттів», – заявив Сергій Надал.

Заходи для виправлення ситуації

Керівникам установ, які відповідальні за укриття на території громади, комісія з ТЕБ на НС повторно нагадала про необхідність:

забезпечити безперешкодний доступ осіб до захисних споруд цивільного захисту; у закладах, які працюють відповідно до встановленого/погодженого режиму – відповідно до режиму роботи такого закладу;

додатково перевірити наявність на видимих місцях табличок та покажчиків руху до захисних споруд. У випадку їх відсутності чи неналежної якості здійснити роботи з їх відновлення;

розмістити номер телефону відповідальної особи за відкриття укриттів під час тривоги на вході до захисної споруди.

Все про робочу групу

Робоча група, яка перевіряє укриття, створена на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді. У її склад входять представники управління надзвичайних ситуацій, управління житлово-комунального господарства, Тернопільського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, Тернопільського районного управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Нагадаємо Усі укриття, які є у Тернополі, доступні у мобільному додатку «е-Тернопіль» (якщо у вас iPhone завантажити додаток можна за цим посиланням iOS, якщо інші моделі телефонів – то за цим Android) або на інтерактивній карті. Дані постійно оновлюються. Укриття та сховища у лікувальних закладах доступні лише для пацієнтів та персоналу медичного закладу, а укриттями у закладах торгівлі можна скористатися відповідно до їх режиму роботи. Графік роботи укриттів теж позначено на інтерактивній карті та у мобільному додатку.