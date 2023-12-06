Сергій Надал: “2023 рік показав, яким сильним є дух Перемоги українців! Як багато для перемоги роблять тернополяни!”

Міський голова Тернополя прозвітував за 2023 рік

2023 це ще один воєнний рік. Але ми маємо пам’ятати, що кожен день наближає Україну до Перемоги над ворогом. Допомога ЗСУ, підтримка родин Героїв, які загинули за Україну, підтримка ветеранів є головними напрямками для нашої громади.

Системна допомога ЗСУ

Мерія Тернополя тримає зв’язок із військовими частинами та підрозділами, де служать тернополяни. На рахунки військових частин, які сформовані на базі Тернополя і, де служать наші Захисники, від початку війни з міського бюджету спрямовано кошти по їхніх запитах. Це системна допомога.

Так, на прохання військових частин та звернення командирів придбана техніка, амуніція, одяг, матеріали для будивництв та спорядження. Станом на грудень 2023 року ми спрямували на допомогу армії з бюджету нашої громади з початку року більше 184 млн грн.

З міського бюджету перераховано кошти безпосередньо на рахунки військових частин у сумі понад 53 мільйони гривень.

Технічне обладнання – станції супутникового звʼязку STARLINKи з оплаченим доступом до інтернету, ноутбуки, монітори та телевізори, планшети, принтери, 3Д принтери, сканери, портативні електростанції, радіостанції, ретранслятори, камери, антени, карти пам’яті та інше необхідне обладнання на суму майже сім мільйонів гривень.

На придбання зимових черевиків, комплектів одягу, дощовиків та загалом військового одягу направили понад дев’ять мільйонів гривень.

Армія дронів для ЗСУ

На придбання дронів спрямовано уже близько 32 мільйонів гривень. Це різні види техніки, залежно від потреб військових: від найпростіших FPV-дронів до спеціалізованих розвідувальних дронів, які оснащені тепловізійними камерами.

На тепловізори, приціли, монокуляри спрямували понад три мільйони гривень.

На прохання військових одного з підрозділів ЗСУ міська рада передала особливі безпілотні літальні апарати, так звані розвідувальні БПЛА на суму близько одного мільйона гривень.

Нещодавно міська рада підписала договір із постачальником на придбання 1500 FPV дронів на суму 18 мільйонів гривень. Це не просто дрони. Це збережені життя наших Захисників. І такі закупівлі ми будемо продовжувати.

Реєстр допомоги ЗСУ

Тернопіль – перше місто в Україні де створено електронний Реєстр переданої допомоги від Тернопільської міської ради Збройним силам України. Реєстр постійно оновлюється. Кожен може ознайомитись з ним в будь-який час на сайті Тернопільської міської ради в розділі “Електронні сервіси”. У реєстрі вказана інформацією всієї допомоги, яку Тернопільська міська рада передала на ЗСУ. Це і автомобілі, запчастини, дрони, медикаменти, амуніція, та прилади військового призначення, необхідні господарські матеріали, обладнання, супутниковий звʼязок, генератори та інше.

В Реєстрі переданої допомоги можна ознайомитися з програмами підтримки, які ми створили спеціально для наших Героїв та для їхніх родин: щомісячні допомоги родинам Героїв, які віддали своє життя за Україну, виплати нашим Захисникам, які отримали інвалідність І чи ІІ групи, програма «Доступне житло», яка передбачає грошової компенсації на придбання житла для військовослужбовців з нашої громади. І я дякую тернополянам, усім платникам податків, завдяки яким ми можемо спрямувати кошти з бюджету на допомогу ЗСУ.

Програми допомоги ЗСУ

Ще у 2022 році почав реалізовувати програму допомоги нашим військовим на передовій – мобільна стоматологія. Це лікування наших військових безпосередньо на фронті. Понад 2000 наших тернополян змогли отримати стоматологічну допомогу від наших лікарів з Тернопільської міської комунальної стоматологічної поліклініки.

Понад 7 мільйонів гривень спрямували на Програму “Доступне житло”, а саме для придбання житла для військових. Захисникам передано від нашої громади 10 сертифікатів на квартири.

Також у Тернопільській громаді дітки наших захисників безкоштовно харчуються у школах та дитячих садочках. Наша громада потурбувалась і про безкоштовне відвідування дітьми Захисників спортивних міських закладів, художньої та музичних шкіл.

Підтримка родин та дітей Героїв

Війна забирає найкращих. І це розумієш, коли зустрічаєшся із сім’ями наших загиблих Героїв. Найкраща шана – це памʼять про Героїв України.

Тернопільська міська рада надає щомісячну допомогу членам сімей загиблих. Звітую, що загальна сума допомоги у 2023 році склала майже три мільйони гривень. Також сім’ї загиблих захисників можуть оформити отримання компенсації на оплату житлово-комунальних послуг. Така компенсація у цьому році надана на суму близько 800 тисяч гривень.

За громади у триває облаштування Пантеону Героїв. Це особливе памʼяті і шани нашим Героям! Справжнім Героям України! При проектуванні цього сакрального об’єкту ми врахували усі думки, побажання зовнішнього вигляду та окремих елементів пантеону, які висловлювали родини героїв. Дякую архітекторам, які розробили проект нашого Пантеону Героїв. Тут передбачено облаштування могил, флагштоків, каплички, створення стіни памʼяті.

Підтримка ветеранів

У Тернопільську громаду повертаються наші Герої з фронтовими пораненнями. Не всі воїни після проходження реабілітації зможуть жити звичним, як до війни життям. Міська рада прийняла рішення, що Захисники, які стали особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок бойових дій і втратили працездатність зможуть з міського бюджету отримувати щомісячну грошову допомогу.

Наші поранені Герої проходять лікування та реабілітацію у лікарнях міста. Постійно зустрічаємось та спілкуємось. Складаю щиру подяку лікарям, медичному персоналу. Направду, лікують не стіни, а добрі серця цих людей, які вкладають душу, піклуючись про кожного Героя.

Наші ветерани, які отримали поранення на війні, заново вчаться ходити у медзакладах нашої громади. Від початку 2023 року таку медичну допомогу щодо мінно-вибухових травм, поранень, контузій, соматичних захворювань отримали майже три сотні воїнів. З них протезовано майже пів сотні Захисників.

На базі одного із медичних закладів міста надається ортопедична, нейрореабілітація, кардіо-респіраторна реабілітація в стаціонарних та амбулаторних умовах як жителям громади, так і іншим військовослужбовцям ЗСУ. За 9 місяців 2023 року проведено лікування майже півтори тисячі Захисників.

«Разом ми зможемо подолати усі труднощі і вибороти майбутнє для нашої країни. Нехай Божий захист і охорона буде з кожним Захисником України! Нехай Господь кріпить кожну українську родину! До Перемоги! Слава Україна! Героям слава!», – підсумував свій звіт міський голова Тернополя Сергій Надал.