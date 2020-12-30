Середня зарплата на Тернопільщині перевищила 10 тисяч гривень

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у листопаді 2020 року становила 10428 грн, що на 20,0% більше, ніж у листопаді 2019 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 грудня 2020 року становила 37,4 млн грн, з них 23,9 млн грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (50,0%) і транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (34,5%).