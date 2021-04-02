Середня зарплата на Тернопільщині “перевалила” за 10 тисяч. Офіційно

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у лютому 2021 року становила 10280 грн, що на 20,3% більше, ніж у лютому 2020 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 березня 2021 року становила 40,1 млн грн.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (49,1%) і будівництва (32,3%).