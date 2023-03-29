“Серед братії є багато українців”: хто залишиться у Почаївській Лаврі після того, як звідти піде московський патріархат. ВІДЕО

Почаївську лавру офіційно зареєстрували в структурі ПЦУ. Священноархімандритом нової релігійної організації призначили митрополита Нестора.

Що означає таке рішення і про подальші кроки ПЦУ в українізації лаври — дізнавалися наші журналісти телеканалу Т1.

Почаївську Лавру офіційно зареєстрували в структурі ПЦУ. Таке рішення прийняли на черговому засіданні Священного Синоду Православної Церкви України 28 березня. Священноархімандритом нової релігійної організації призначили митрополита Нестора.

“По перше, ми пояснюємо людям, що ПЦУ розглядає лавру як українську територію, як українську святиню. Відповідно, цей монастир повинен бути в українській церкві. А по-друге, це перший крок для юридичного оформлення подальших моментів співпраці”, — відзначив митрополит Нестор.

Іншими словами – наразі триває процес створення монастиря ПЦУ в Почаївській Лаврі. Тож актуальне питання – яка братія туди ввійде.

“Насправді серед братії лаври є багато українців, багато людей, незадоволених теперішньою політикою московського патріархату, позицією вищого духовенства щодо війни, окупації. Ми очікуємо, що коли московський патріархат буде виселений з Лаври, то велика кількість братії залишиться, продовжить свою духовну працю“, — зауважив владика.

Ще одне питання – майно лаври. За словами митрополита Нестора, для початку треба розірвати договори, які укладені з московським патріархатом про користування майном. Проте є ряд юридичних складнощів.

Деталі — у сюжеті.