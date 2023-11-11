Діаметрально протилежні враження справив виступ українських клубів у четвертому турі євротурнірів. “Шахтар” у Лізі чемпіонів на формально домашньому стадіоні в Гамбурзі створив, здавалося б, неможливе – переміг не будь-кого, а “Барселону” – 1:0. Причому не можна сказати, що випадково – “гірникам” вдалося побудувати гру так, що каталонці хоч і значно більше контролювали м’яч, але особливих загроз воротам Різника не створили. А присутність на полі їхнього грізного форварда Левандовського іноді просто не була помітною. Натомість “Шахтар” скористався однією зі своїх нагод – на 40 хв. влучного удару головою завдав Сікан. А от у Лізі конференцій “Зоря” в польському Любліні нічого не змогла протиставити “Маккабі” з Тель-Авіва – 1:3.”Кожен день працюємо над виправленням помилок, але, на жаль, вони повторюються… Хлопці молоді, талановиті, але їм ще багато треба працювати”, – сказав після матчу коуч “Зорі” Валерій Кривенцов (якого одразу ж “пішли” з посади). Оце “молоді, талановиті, але їм ще багато треба працювати” тепер, напевно, надовго стане ознакою українського футболу – іншого виходу в нього просто немає…

З “молодими і талановитими” зі сказаного вище все більш-менш зрозуміло, а от спроби декого зі старожилів українського футболу нагадати про себе іноді набувають майже анекдотичного вигляду (хоча всяке, звісно, трапляється). 34-річний вінгер аж самого румунського “Клужа” Євген Коноплянка, який нині більше рахується гравцем клубу, ніж виступає в ньому, заявив про те, що мріє зіграти у складі збірної України на Євро-2024. “Мрію зіграти за збірну України на Євро. Дуже на це сподіваюся. Саме тому я приїхав у “Клуж”. Намагатимуся забивати і віддавати гольові передачі, щоб допомогти команді. Хочу отримувати більше ігрового часу і повернутися в національну збірну”, – так оцінив свої перспективи ще порівняно недавно один з топових гравців збірної. Можливо, після помірної дози тамтешньої цуйки? Адже, по-перше, збірній України ще треба пробитися на Євро-2024. По-друге, якщо це й станеться, можливість того, що у її складі знайдеться місце для гравця з огляду на його колишні заслуги, не видається реальною.

До фінального матчу Ліги чемпіонів-2024 на уславленому лондонському Wembley ще більш як півроку; нині саме перейшов екватор груповий турнір і говорити про можливого переможця ніби ще ранувато, але шанси можливих претендентів на “вухастий” кубок оцінюються вже тепер. Після зіграних матчів 4-го туру в групах англійський спортивний портал GOAL опублікував список головних фаворитів на перемогу. Очолив рейтинг чинний чемпіон турніру англійський “Манчестер Сіті” (чи можна було чекати чогось іншого від англійського порталу), за ним розмістилися мадридський “Реал” та мюнхенська “Баварія”. У п’ятірку також увійшли торішній фіналіст “Інтер” та іспанський “Реал Сосьєдад”. Представник України донецький “Шахтар” після перемоги над “Барселоною” посідає в цьому рейтингу двадцяте місце. Не бозна які шанси, але принаймні на даний момент вищі, ніж в “Ньюкасла” (21-й) та “Манчестер Юнайтед” (24-й).

Людям, які отримують мільйони, теж притаманні такі малоприємні риси, як скупість і невміння дотримувати слова. Причому ситуації іноді можуть виникати просто трагікомічні. Правоохоронні органи США видали одер на арешт колишнього форварда збірної Англії, а також “Манчестер Сіті”, “Челсі”, “Ліверпуля” Деніела Старріджа. Це сталося після того як 34-річний ексфутболіст не з’явився до суду міста Лос-Анджелес. Річ у тім, що 2019 року Старрідж загубив свого собаку й оголосив нагороду в розмірі 30 тисяч доларів тому, хто його знайде. Собаку знайшов американець Фостер Вашингтон, відомий як репер Killa Fame. Однак Старрідж обіцяну винагороду так і не виплатив, за що Вашингтон подав на нього до суду. У вересні Старріджа викликали на розгляд справи, проте він на засідання не з’явився, вирішивши, вочевидь, що катавасія навколо його собаки не варта собачого лайна. Однак все виявилося серйозніше, ніж думав знаменитий форвард…