У Міністерстві освіти і науки прокоментували інформацію щодо проявів сексизму в лекціях професора кафедри педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимира Кравця.
Нагадаємо, його відсторонили від викладання курсу “Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя”. Причиною цього стали його висловлювання на лекціях, яким надали розголосу в соцмережах.
В інформаційному запиті кореспонденти Суспільного надіслали Міністерству освіти і науки України низку запитань.
- Чи відомо МОН про сексистський скандал у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка, де під час лекцій колишній ректор, професор Володимир Кравець поширював сексистські наративи?
- Чи зверталися до МОН щодо цієї ситуації та хто?
- Які дії Міністерства освіти і науки будуть зроблені чи вже зроблені, аби вирішити ситуацію?
- Чи затверджувало Міністерство освіти і науки програму курсу “Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя” та чи ознайомлювалося зі змістом лекцій?
На ці запитання пресслужба Міністерства освіти і науки відповіла так:
“Державна політика у сфері освіти має втілюватись, базуючись на визначених засадах та принципах освітньої діяльності, зокрема формуванні поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, а також до дискримінації за будь-якими ознаками. Це зазначено в статті 6 Закону України “Про освіту”. Одним із завдань ЗВО є формування особистості та світогляду студента. Тож викладачі повинні не лише передавати знання, а й сприяти формуванню ціннісної парадигми молоді”.
У документі також йдеться, що реалізація державної політики у сфері вищої освіти забезпечується шляхом розвитку автономії закладів вищої освіти та академічної свободи учасників освітнього процесу.
“ЗВО самостійно несе відповідальність за те, щоб викладачі були не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань. Ситуації, які впливають на неналежне забезпечення якості освітнього процесу, можуть бути предметом обговорень та зовнішнього контролю в рамках діяльності Державної служби якості освіти, яка підпорядковується МОН, та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти”.