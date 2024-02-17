Сексистський скандал у тернопільському університеті: що кажуть у міністерстві

У Міністерстві освіти і науки прокоментували інформацію щодо проявів сексизму в лекціях професора кафедри педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимира Кравця.

Нагадаємо, його відсторонили від викладання курсу “Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя”. Причиною цього стали його висловлювання на лекціях, яким надали розголосу в соцмережах.

В інформаційному запиті кореспонденти Суспільного надіслали Міністерству освіти і науки України низку запитань.

Чи відомо МОН про сексистський скандал у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка, де під час лекцій колишній ректор, професор Володимир Кравець поширював сексистські наративи?

Чи зверталися до МОН щодо цієї ситуації та хто?

Які дії Міністерства освіти і науки будуть зроблені чи вже зроблені, аби вирішити ситуацію?

Чи затверджувало Міністерство освіти і науки програму курсу “Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя” та чи ознайомлювалося зі змістом лекцій?

На ці запитання пресслужба Міністерства освіти і науки відповіла так:

“Державна політика у сфері освіти має втілюватись, базуючись на визначених засадах та принципах освітньої діяльності, зокрема формуванні поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, а також до дискримінації за будь-якими ознаками. Це зазначено в статті 6 Закону України “Про освіту”. Одним із завдань ЗВО є формування особистості та світогляду студента. Тож викладачі повинні не лише передавати знання, а й сприяти формуванню ціннісної парадигми молоді”.

У документі також йдеться, що реалізація державної політики у сфері вищої освіти забезпечується шляхом розвитку автономії закладів вищої освіти та академічної свободи учасників освітнього процесу.

“ЗВО самостійно несе відповідальність за те, щоб викладачі були не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань. Ситуації, які впливають на неналежне забезпечення якості освітнього процесу, можуть бути предметом обговорень та зовнішнього контролю в рамках діяльності Державної служби якості освіти, яка підпорядковується МОН, та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти”.