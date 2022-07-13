618 переселенців шукають роботу на Тернопільщині. Більшість з них – продавці, керівники, менеджери. Є також мерчендайзер, сапер, доцент, архіваріус.

Про це повідомляють в обласному центрі зайнятості.

За останні 4,5 місяця до районних філій Тернопільської обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості звернулись 1384 внутрішньо переміщених осіб з регіонів України, де ведуться бойові дії, з них 1145 отримали статус безробітного.

За скеруванням служби зайнятості області 212 осіб працевлаштовані. Найбільше у сферах медицини, сільського господарства, харчової промисловості.

На 12 липня 2022 року кар’єрні радники служби зайнятості Тернопільщини продовжують пошук прийнятних місць праці для 618 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного. Серед них найбільше працівників торгівлі – 125; 46 – директорів та керівників підприємств чи підрозділів, 41 – менеджер, 36 – бухгалтерів та економістів; 18 – кухарів, кондитерів і пекарів; 17 – медсестер, 16 – інженерів та ін. Є й фахівці рідкісних професій: маслороб, логопед, мерчендайзер, сапер, доцент, архіваріус, артист.