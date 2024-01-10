Інформацію про те, що житель селища Підволочиськ у квартирі зберігає небезпечні предмети, отримали працівники місцевого відділення поліції ще на початку січня. Суд видав ордер на обшук помешкання, а працівники поліції почали встановлювати місцеперебування ймовірного підозрюваного.

9 січня близько 15:00 група реагування патрульної поліції зупинила розшукуваного у селищі. Під час поверхневої перевірки у нього виявили холодну зброю. Це ніж, який, за словами чоловіка, він виготовив самостійно, а із собою носив для власної самооборони. Предмет поліцейські вилучили та направили на експертизу.

А в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання даного чоловіка оперативники виявили бойову гранату Ф-1 та важіль без маркування. Усе також направили на перевірку.

Встановлюють слідчі звідки у жителя Підволочиська заборонені предмети. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ та обрання запобіжного заходу.