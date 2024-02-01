Викладач Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Володимир Кравець під час заняття розповідав, що дівчата часто самі провокують зґвалтування, а жіноча логіка “непередбачувана” та заснована на натяках.

Про це розповіла одна зі студенток Юлія, яка 30 січня опублікувала в TikTok фото презентації викладача, передає Гордон.

Зокрема у презентації зазначалося нібито “дівчата самі провокують зґвалтування”, а чоловік і жінка “часто по-різному розуміють згоду на секс”.

“Чоловік, який сприймає жінку лише як сексуальний об’єкт, впевнений, що вона заперечує і чинить опір лише “для годиться”, набиває собі ціну: насилля в його очах – продовження залицяння”, – йдеться на одному зі слайдів.

Також у презентації йшлося про “жіночу” й “чоловічу” логіку. “Чоловічу” логіку на слайдах називають “правильною, побудованою на фактах, призначеною для адекватної оцінки навколишнього світу й прийняття на основі цієї оцінки правильних рішень”.

При цьому “жіноча” логіка начебто “служить для того, щоб приховано управляти чоловіком”. Вона буцімто ґрунтується на принципі “як захочу, так і буде” й характеризується “загадковістю, несподіваністю, незавершеністю фраз, розмовою натяками, приписуванням іншої причини”.

Окремо студентка навела також кілька фраз, які сам викладач озвучив на пару. Серед них: “Якщо жінка втомлена, то з неї толку мало”, “Те, що чоловік багато відпочиває, закладено в нього природою”, “Жінка йде на кухню з почуття обов’язку”, “Коли в жінки місячні, її треба відправляти в ліс” та інші.

У коментарі для “Wonderzine Україна” Юлія розповіла, що наступного дня після лекції одна зі студенток поскаржилася на Кравця в спільному чаті університету. Однак офіційно скаргу проти викладача поки не подавали. За словами Юлії, студенти не вірять, що це дасть результат, бо Кравець – колишній ректор університету й викладає на багатьох факультетах.

Утім, Юлія впевнена, що подібним ситуаціям потрібно давати розголос.

“Я навчаюся на дизайнерку на платній основі, а мені замість корисних профільних предметів пропонують слухати лекції сексиста, який звинувачує жінок у тому, що вони жінки”, – зауважила дівчина.