Сьогодні, 8 жовтня, Тернопіль прощатиметься із двома загиблими Героями – Віталієм Стадником та Володимиром Кобилецьким.
Нагадаємо, Віталій Стадник загинув під час виконання бойового завдання 1 жовтня у Херсонській області. До війни він працював начальником управління обласної прокуратури. Чоловікові було 39 років. У нього залишилися троє неповнолітніх дітей.
Володимиру Кобилецькому було 45 років. Він також загинув на Херсонщині, звільняючи нашу землю від окупантів.
Траурна церемонія розпочнеться об 11-й годині в Домі Печалі.
Вічна пам’ять Героям!