Сьогодні, 8 жовтня, Тернопіль прощатиметься із двома загиблими Героями – Віталієм Стадником та Володимиром Кобилецьким.

Нагадаємо, Віталій Стадник загинув під час виконання бойового завдання 1 жовтня у Херсонській області. До війни він працював начальником управління обласної прокуратури. Чоловікові було 39 років. У нього залишилися троє неповнолітніх дітей.

Володимиру Кобилецькому було 45 років. Він також загинув на Херсонщині, звільняючи нашу землю від окупантів.

Траурна церемонія розпочнеться об 11-й годині в Домі Печалі.

Вічна пам’ять Героям!