Сьогодні на Микулинецькому кладовищі у Тернополі зібралися сім’ї загиблих військовослужбовців. Вони виступають проти того, що одна з родин хоче на Алеї Героїв встановити пам’ятник, відмінний від інших.

Йдеться про пантеон, де на могилах військовослужбовців за кошти з міського бюджету встановлюють однакові пам’ятники. Про це Суспільному повідомила одна з ініціаторок зібрання Дарця Веретюк — дівчина загиблого під час війни тернопільського журналіста і військового, Героя України Віталія Дереха.

“Оскільки я не є професійним архітектором, а є графічним дизайнером та ілюстратором, то ми працювали у команді із архітектором, який займався розробкою, власне, з геодезистами, зі всіма профільними спеціалістами. Моїм завдання було концептуальною довести до ладу вигляд самих поховань, оскільки маю певний досвід і багато подорожувала, знаю як військові поховання організовані в України і в світі. Бачачи незадоволення сімей попередніми проєктами, які були презентовані на зборах родин, я вирішила долучитися і вплинути на ситуацію. Був розроблений проєкт і теж їм презентований. Тоді на зборах було близько сотні людей. Десь дві години я пояснювала, чому саме такий матеріал, а не інший, розповідала про історію військових поховань у різних країнах. Після презентації проєкту були оплески і було ініційоване голосування. Всі проголосували, щоб швидше це зробити, всім проєкт сподобався. Було декілька старших жінок, які не до кінця погоджувалися, що треба було пісковик, блоковий камінь, а треба було з граніту. Вони свідомо розуміючи, що в нас в країні демократія, йдеться про рівність, що на цвинтарі ми всі зрівняні”.

Дарця Веретюк розповіла, чому ініціювала зібрання родин похованих бійців у цьому Пантеоні.

“Для чого, щоб на цвинтарі один пам’ятник був вищий, а інший ширший? Це не те місце де варто возвеличуватися, якісь такі речі демонструвати, тому ці кілька людей, які не підняли руки, бо сумнівалися у самому матеріалі, вони все ж погодилися, що нехай роблять зі всіма, як роблять всі. Тепер, коли є вже частина пантеону реалізована, то якраз ці кілька сімей тепер дякують і кажуть, що добре, що їх переконали, бо воно все гарне і світле, немає того чорного граніту. Зрозуміло, що біль є у кожному з нас. Виділятися розміром пам’ятників є некоректно, бо хлопці всі були в однострої, в однаковому пікселі. Вони всі йшли на війну не за матеріальними цінностями, а за ідею. Вони б не хотіли таких подій тут, таких перепитій. Хотілось спокою до останнього моменту, діалогу з сім’єю, яка проти. Пропонували рідним загиблого різні варіанти: його прізвищем найменувати вулицю чи сквер. Пропонували їм місце на пантеоні. А якщо вони хотіли зробити свій пам’ятник, то пропонували їм це зробити в іншому місці. Але вони сказали, що ми маємо бути зі всіма, але пам’ятник має бути інший. Така їхня позиція”.

Дарця Веретюк каже, що попередньо обговорили ситуацію з міським головою.

“Він теж намагався говорити з цією сім’єю. Вони зустрічалися тричі по кілька годин, йому їх теж не вдалося переконати. Поліція фіксує неправомірні дії, проникнення на територію цвинтаря без дозволу. Ці люди мені особисто розповідали, як вони говорили іншим сім’ям, то це має бути хрест, а перед тим має бути статуя загиблого захисника у повний ріст з граніту, з амуніцією, автоматом, квітами. Я не є підрядником цього проєкту, моя робота полягала у зборі документації, архівів різних поховань, пропрацювання з архітектором в 3D графічному редакторі. Я не маю з цього грошей, мені важливе це питання, я хотіла організувати це місце найкращим чином, щоб тут відчували світлий сум і шану. Тут похована близька мені людина — Віталій Дерех. Мені важливо організувати цей простір якнайкраще”.

Рідні загиблих підписували заяву, щоб у всіх похованих на “Алеї Героїв” були однакові могили.

Підписала заяву тернополянка Галина Хорощак. На війні в лютому цього року вона втратила чоловіка.

“Для мене і моїх дітей він завжди буде найкращим, але мені не треба іншого пам’ятника, щоб це пам’ятати. Нас попереджали, що поховання будуть саме на цьому місці, облаштують загальний меморіал. Це правильно, що є загальне поховання, бо чоловік воював не тільки за мене, за наших дітей, а й за всіх. Я не підтримую індивідуального підходу, бо не розумію, навіщо когось виділяти, якщо вони всі були однаково мужніми героями. Тому, надто безвідповідально виділяти когось одного. Почуття втрати будуть завжди з нами, але для чого вивищувати когось над кимось? Це єдине місце пам’яті, яке залишається для майбутніх поколінь. Наше завдання зробити його в такому вигляді, щоби воно було предметом гордості за героїзм наших бійців”.

За словами начальника Спеціалізованого комунального підприємства міської ради “Ритуальна служба” Сергій Тлумацький, зараз на місці поховання військового без дозволу проводять роботи.

“Зранку було виявлено заїзд робітників на Пантеон Героїв, які без дозволу і погодження СП “Ритуальна служба” розпочали роботи на місці поховання. Вчора встановили гранітні плити. Я про це повідомив поліцію. Робили вони все без дозволу, без різних погоджень. Знаю, що відкрита кримінальна справа , думаю, що поліція припинить ці роботи. На даний момент не можу сказати, чи будуть проводити демонтаж. Те, що залито і встановлено, виходить за межі місця поховання. Ми напишемо претензію, віддамо родині, вони мусять реагувати”.

Сім’я загиблого військового, яка хоче встановити пам’ятник у пантеоні, який відрізнятиметься від інших — це сім’я Стадник. Мати полеглого воїна Віталія Стандика Марія — погодилася найближчим часом прокоментувати цю ситуацію Суспільному.