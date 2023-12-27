Сьогодні, 27 грудня, додому назавжди повернеться Захисник Іван Палій. Боєць проживав у селі Вербів Підгаєцької громади.

Про важку втрату повідомили на сторінці Підгаєцької міської ради.

“Щодня війна приносить горе, скорботу та втрати в українські родини. Трагічна звістка надійшла у нашу громаду…

24 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області, загинув солдат, стрілець-санітар ПАЛІЙ Іван Михайлович, 1985 р. н, мешканець села Вербів.

Ніс службу у гірсько-штурмовому відділенні.

Іван поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ.

У ці скорботні дні вся Підгаєцька громада співчуває родині Героя.

Схиляємо голову в глибокій скорботі.

На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати.

Вічна і світла пам’ять Герою!

Герої не вмирають!”.