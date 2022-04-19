Сьогодні на Тернопільщину привезуть тіло загиблого захисника Сергія Грищука. Похоронять його на рідній Шумщині. Відтак, мешканців району просять віддати останню шану Герою.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Шумської ОТГ Вадим Боярський.

“19 квітня орієнтовно о 9-12 годині ранку Шумщина зустрічатиме тіло загиблого Героя Сергія Грищука.

Точний час буде вказаний згодом.

Просимо у м. Шумськ зустріти полеглого Героя “живим коридором” вздовж вул. Української: від каплички Пресвятої Богородиці (поворот на с.Бриків) до площі Героїв Майдану, де відбудеться поминальна панахида.

У вівторок, 19 квітня о 14.00 годині у с. Велика Іловиця буде здійснено чин похорону загиблого.

Вічна пам’ять полеглому воїну, щирі співчуття родині!

Герої не вмирають!”

Сергій Грищук народився 15 серпня 1983 року в селі В.Іловиця. В 2017 році воював в зоні АТО, а через рік служби після важкого поранення був комісований. В той, страшний день, коли почалась війна, він не вагаючись приїхав з Польщі і пішов захищати Україну. На жаль, ворожа куля обірвала життя Героя.