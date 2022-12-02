Сьогодні на Тернопільщині зустрічатимуть тіло полеглого Героя Івана Підгірного.

Чоловік проживав у Коропці Монастириської громади.

Місцева влада закликала усіх небайдужих зустріти тіло Захисника, віддавши йому останню шану.

“Просимо усіх небайдужих громадян зустріти з пошаною Почесний кортеж з тілом загиблого Героя ІВАНА ПІДГІРНОГО, який прямуватиме через м. Монастириська, с. Криниця, с. Комарівка в рідний Коропець завтра, в п’ятницю 2 грудня в першій половині дня.

Про час проїзду кортежу з тілом Героя через м. Монастириська, с. Криниця, с. Комарівка буде повідомлено додатково.

Слідкуйте за новими повідомленнями у соціальних мережах”, – ідеться у повідомленні на сторінці Монастириської міської територіальної громади.