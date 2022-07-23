Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіла двох загиблих Героїв

Сьогодні, 23 липня, на Кременеччині зустрінуть тіла загиблих захисників – кременчанина Олексія Соколовського та жителя Ридомля Андрія Михальчука.

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Військові почесті загиблим віддадуть на Майдані Волі. Після цього відбудеться заупокійна служба та поховання Героїв. Олексія Соколовського похоронять у селі Великі Млинівці Кременецької громади. Андрія Михальчука – у селі Ридомиль Почаївської громади.

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“Щирі співчуття рідним і близьким загиблих! Вічна пам’ять і слава Героям, воїнам Збройних сил, які віддали своє життя за те, щоб мирним стало небо над нашою рідною Україною!

Герої не вмирають, вони продовжують боронити нас з небес! Слава Україні!”.