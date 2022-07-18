Вчора відбувся матч FC ARSENAL – FC Максимівка, на якому вшанували пам’ять футболіста та героя Олексія Соколовського.

“Друже, ти завжди з нами, ми тебе не забуваємо і не забудемо. Ти завжди з нами на футбольному полі. Номер 10 завжди закріплений буде за тобою. ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! СПИ СПОКІЙНО, БРАТЕ!”, – написали на сторінці футбольного клубу “Арсенал” села Білокриниця.

31-річний Олексій Соколовський проживав у Кременці. Його знали як вправного футболіста, котрий спершу виступав за ФК “Кременець-Академія”, а останні роки захищав кольори футбольної команди “Арсенал” з Білокриниці, що під Кременцем.