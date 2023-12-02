Чергова непоправна втрата на Тернопільщині.
30 листопада у Дніпропетровській обласній клінічна лікарня ім. Мечникова, внаслідок кульового поранення, помер молодший сержант Назарій Анатолійович Гірняк. Боєць проживав у смт. Золотий Потік.
Сьогодні захисник на щиті повертається до рідного дому. Про це повідомляють на сторінці Бучацької міської ради.
Близько 11-ї години кортеж із тілом Захисника виїхав з Тернополя до Золотого Потоку. Незабаром кортеж прибуде до Бучача. Там, біля Церкви Покрови, відбудеться зустріч Героя.
“Просимо утворити живий коридор та гідно зустріти Героя.
Схиляємо голову в глибокій скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого воїна.
Вічна пам’ять та Слава Герою!”, – ідеться у дописі.