Тернопільщина зустрічає Назарія Гірняка, життя якого обірвала ворожа куля

Чергова непоправна втрата на Тернопільщині.

30 листопада у Дніпропетровській обласній клінічна лікарня ім. Мечникова, внаслідок кульового поранення, помер молодший сержант Назарій Анатолійович Гірняк. Боєць проживав у смт. Золотий Потік.

Сьогодні захисник на щиті повертається до рідного дому. Про це повідомляють на сторінці Бучацької міської ради.

Близько 11-ї години кортеж із тілом Захисника виїхав з Тернополя до Золотого Потоку. Незабаром кортеж прибуде до Бучача. Там, біля Церкви Покрови, відбудеться зустріч Героя.

“Просимо утворити живий коридор та гідно зустріти Героя.

Схиляємо голову в глибокій скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого воїна.

Вічна пам’ять та Слава Герою!”, – ідеться у дописі.