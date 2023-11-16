Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть юного Героя, котрий помер від важкого поранення у госпіталі: йому було лише 20 років

Внаслідок важкого поранення у госпіталі Дніпра помер боєць штурмової бригади “Лють” Володимир Матвіїв. Він проживав у селі Висипівці на Тернопільщині. Захиснику було лише 20 років.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Озернянської громади.

Володимир Матвіїв з дитинства мріяв працювати в поліції. Про це він говорив журналістам, коли в лютому цього року записувався у штурмову бригаду Національної поліції «Лють». Тоді лиш оголосили набір, і Володя записався одним із перших добровольців. Разом із побратимами воював на пекельній Донеччині.

5-го листопада отримав важке бойове поранення. У госпіталі в Дніпрі лікарі боролися за молоде життя. На жаль, врятувати хлопця не вдалося. Герой помер 14-го листопада.

“Завжди усміхнений, веселий, душа компанії – таким його пам’ятають друзі. Таким його згадують у рідній Висиповецькій школі-гімназії. Таким компанійським він був в Національній академії внутрішніх справ (Київ), де здобував вищу освіту заочно.

Він міг стати офіцером поліції і захищати наш спокій в тилу. Але поставив значно вище перед собою завдання – прогнати ворога з Української землі.

Щиро співчуваємо його татові, мамі, братові! Ми сумуємо разом з ними через непоправну втрату. Співчуваємо друзям і всім, хто його знав. Хлопець був дорогим серцю кожного. І таким він залишиться у вічності. 27-го липня Володі виповнилося лиш 20 років”, – ідеться у зверненні на сторінці Озернянської громади.

Сьогодні, 16 листопада, Герой повернеться у рідні Висипівці не вічний спочинок…