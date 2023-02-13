Сьогодні на Тернопільщині знов не будуть вимикати світло

Сьогодні на Тернопільщині знову не планують обмежувати постачання електроенергії.

Про це повідомили у ВАТ “Тернопільобленерго”.

“ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що в понеділок, 13 лютого, на Тернопільщині не будуть застосовуватись обмеження електроенергії. Тобто, протягом доби не буде вимкнень електроенергії відповідно до Графіка погодинних вимкнень електроенергії адже НЕК «Укренерго» на сьогодні не встановлювало ліміти споживання для нашої області. Звичайно, якщо не буде окремих додаткових розпоряджень від диспетчера НЕК “Укренерго” або інших непередбачуваних обставин”, – ідеться у повідомленні.

У ВАТ «Тернопільобленерго» наголошують, що все залежатиме від ситуації в енергосистемі країни та рівня споживання електроенергії. Ситуація в енергосистемі країни є складною і динамічною, тому не варто забувати про раціональне використання електроенергії!