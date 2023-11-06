Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із загиблим Захисником Василем Міщуком. ФОТО

5 листопада жителі Микулинецької громади попрощалися з солдатом, який став на захист України. У скорботній повазі вийшли на вулиці, аби зустріти загиблого на фронті воїна Міщука Василя Михайловича.

Останню дорогу воїна додому встелили квітами та освітили лампадками. З прапорами у руках мешканці довколишніх сіл та односельчани віддавали шану полеглому Герою.

“Всією громадою співчуваємо дружині, дітям, батькам захисника, родичам, побратимам і всім, хто знав полеглого воїна Василя”, – ідеться у зверненні на сторінці Микулинецької громади.

Церемонія поховання проходитиме сьогодні, 6 листопада. Об 11-й годині у смт. Дружба розпочнеться прощання та чин похорону.

Вічна та світла пам’ять Герою!