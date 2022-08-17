Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із загиблим захисником Андрієм Ярощуком. Поховають Героя у рідному селі Матвіївці Великодедеркальської громади. Чин похорону розпочнеться о 14-й годині.

Андрій Ярощук помер у лікарні внаслідок важкого поранення. Герою було 37 років.

Як повідомляють на сторінці громади, чоловіка було поранено під час виконання бойового завдання 12 серпня біля населеного пункту Орли Синельниківського району Дніпропетровської області. Його доправили у Запоріжжя в госпіталь. На жаль, 15 серпня, після виснажливої боротьби за життя, серце Героя перестало битися.

У бійця залишилась дружина Тетяна, доньки Мар’яна та Катерина, батьки, сестра.