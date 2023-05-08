Сьогодні на Тернопільщині проведуть в останню дорогу Івана Солтиса із Підгаєць, котрий загинув на фронті.

Вчора Воїн повернувся додому, на жаль, назавжди. Підгаєцька громада зустріла свого Захисника на колінах, із прапорами і квітами.

“Назавжди у серцях рідних та пам’яті всіх українців, чиї життя боронив Воїн. Вічна слава і пам’ять Захиснику України! Щирі співчуття родині, близьким, побратимам, друзям! Низький уклін Герою за наше сьогодні і завтра!”, – ідеться у зверненні на сторінці Підгаєцької міської ради.

Чин поховання Героя розпочнеться о 12-й годині.